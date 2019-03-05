أردوغان يتهم وزير داخليته السابق بالإرهاب

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد وزراء داخليته السابقين، ومرشح حزب السعادة في الانتخابات البلدية بمدينة أوردو، إدريس نائم شاهين، مطالباً الناخبين "بتلقينه درساً" في الانتخابات المحلية التي ستُنظم في مارس (آذار) الجاري، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية اليوم الثلاثاء.

وكان شاهين الذراع الأيمن لأردوغان في 1994، عندما كان أميناً عاماً لبلدية إسطنبول التي كان يرأسها أردوغان، وأصبح لاحقاً برلمانياً عن حزب العدالة والتنمية، ثم وزيراً للداخلية، قبل انشقاقه احتجاجاً على إغلاق أردوغان تحقيقات الفساد والرشاوى في ديسمبر(كانون الأول) 2013.

وتهجم أردوغان على شاهين، قائلاً: "جعلته أميناً عاماً، ثم نائباً في البرلمان ثم وزيراً، ولاحقاً تخلى عنا، هذا الشخص يزعم أنه قدم كل هذه الخدمات التي شهدتها مدينة أوردو، من أنت يا رجل؟"، واتهم أردوغان رفيقه السابق، حسب الصحيفة التركية، بالتحالف مع التنظيمات الإرهابية أيضاً.