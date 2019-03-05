حقوقي مصري يكشف مخططات تنظيم الحمدين الخبيثة

يصر تنظيم الحمدين على مواصلة مخططاته الخبيثة، بدعم جماعة الإخوان حول العالم لنشر الأفكار الظلامية الهدامة، لاستهداف دول المقاطعة العربية، تنفيذًا لأجندة إيرانية تركية تهدف لإشعال المنطقة العربية.

وعن ذلك، أكد الحقوقي المصري سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن قطر تدعم عدد من المنظمات التي تنتمي لجماعة الإخوان، في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد خلال تصريحات صحفية أن المنظمات الإخوانية في جنيف يصل ميزانية كل منهم سنويا 40 مليون دولار، يتم تمويلهم من قبل تنظيم الحمدين، في ظل التكاليف العالية لتمويل نفقات المقر والموظفين وأقامة الندوات، لاسيما أن جنيف هي أكثر مدن العالم ارتفاعا في الأنفاق.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن تلك المنظمات الدولية لا تتحدث عن الانتهاكات الإنسانية والعمالية في قطر لتمويل الدوحة للجمعيات الحقوقية لاسيما الكبرى منها في العالم، والتي يكون لها تأثير على الكثير من الدول والحكومات الغربية.

Advertisements

وشدد الحقوقي المصري على ضرورة الفصل دوليا بين الخط الحقوقي والمسار السياسي، مشيرًا إلى أن أبرز نقاط الرهان لجماعة الإخوان في العالم هي الخلط بين طموحاتها السياسي واستغلال العمل الحقوقي للوصول إلى هذا الغرض.

وأكد أن مرجعية الحقوقي هي الاتفاقيات الدولية على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأي أمر سياسي لا علاقة له بهذه المرجعية، لافتًا النظر إلى أن الإخوان استخدموا حقوق الإنسان في تصفية الحسابات السياسية.

وأردف: “جماعة الإخوان يستخدمون الأليات والمنظمات الدولية في الترويج لفكر جماعة الإخوان”، مشيرا أن “الإخوان يعانون من أزمة حالية أن الغرب يرون أنهم يزايدون بشكل مبالغ فيه، ولابد أن يصل للأمم المتحدة أن منصة المجلس العالمي لحقوق الإنسان يستغل من جانب جماعة إرهابية ارتكبت عمليات وجرائم”.

وتابع: “الهجوم الدولي للجماعة على عقوبة الإعدام بعد تنفيذ العقوبة في منفذي جريمة إغتيال النائب العام المصري، هو أمر باطل، لأن الجماعة لا تطالب بإلغاء هذه العقوبة والتنديد بها دوليا في حالة مساسها بقياداتها أو عناصرها”.