انتظام حركة المترو بعد تعطلها بسبب حدوث "شورت كهربائى" بين محطتى المرج

كتب - رضا حبيشى

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الأول من حلوان للمرج الجديدة، بعد توقف الحركة فى المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، لمدة نصف ساعة، نتيجة حدوث شورت كهربائى فى منطقة التشغيل التجريبى بين المحطتين.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أنه تم التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل، حيث تم التعامل الفورى معه، والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفنى، واستعادة انتظام الحركة بين محطتى المرج الجديدة...