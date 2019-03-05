محاولة سلب شاب في علي النهري بقوة السلاح

أفادت معلومات صفية بأن مجهولين أقدموا عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء على محاولة سلب المدعو ابراهيم علي الفوعاني (19 عاما) بقوة السلاح في علي النهري في البقاع الاوسط. وفي التفاصيل ان الفوعاني كان يسلك طريق مستشفى رياق ويقود سيارة من نوع BMW لونها زيتي وتحمل اللوحة رقم 249780/و، فلحق به مجهولون على متن سيارة غير معروفة وقاموا بإطلاق النار تجاهه وفي الهواء بهدف ترهيبه وسلبه سيارته، الا ان محاولتهم باءت بالفشل، واستطاع الافلات منهم من دون ان يصاب بأذى. وادعى في فصيلة رياق.

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