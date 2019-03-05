أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن ورشة اسرائيلية مدعومة برافعة ضخمة باشرت منذ بعض الوقت، بتركيب أعمدة حديدية ومد كابلات بلاستيكية في الجزء العلوي منها بمحاذاة الجدار العازل مقابل بلدة كفركلا، في ظل انتشار دوريات مشتركة للجيش واليونيفيل لمراقبة الوضع.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ورشة اسرائيلية باشرت بتركيب أعمدة حديدية بمحاذاة كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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