الدبلوماسية الروسية تطالب بزيارة قنصلية لسكريبال وابنته وبريطانيا ترفض

أعلن ديمتري بوليانسكي مساعد سفير روسيا في الأمم المتحدة، أن بلاده تطالب بالقيام بزيارة قنصلية للعميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا اللذين تم تسميمهما بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب قبل عام في سالزبوري في بريطانيا.

وفي مؤتمر صحافي خصص لهذه القضية التي أدت إلى تبادل طرد دبلوماسيين بين لندن وحلفائها من جهة وروسيا من جهة، وفرض عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية،أكّد الدبلوماسي الروسي ان "ما زلنا لا نعرف من قام بهذا التسميم ولماذا وكيف".

وأضاف "أين هما؟" و"هل ما زالا على قيد الحياة؟"، مؤكدا ان "ليس لدينا أي معلومات على الإطلاق". وتحدث عن احتمال خضوعهما "لاحتجاز قسري" أو تعرضهما لعملية "خطف".

وأكدت لندن من جهتها أن سكريبال وابنته "على قيد الحياة" وليسا محتجزين ولا تحت مراقبة السلطات البريطانية.