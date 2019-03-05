جميل السيد طلب من شقير استرداد الأموال المواطنين

علق النائب اللواء جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ما نشرته صحيفة "الأخبار" بعنوان "كيف تربح ملايين الدولارات بالإحتيال على المشتركين، المستفيدون بالأسماء ولمن يتبعون"، قائلا: "مطلوب من وزير الإتصالات الجديد محمد شقير إسترداد الأموال وتوضيح للرأي العام، وسنوجّه سؤالاً للحكومة إن لم تتم المعالجة".

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