أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن ورشة إسرائيلية مدعومة بخمس حفارات نوع "بوكلين" وشاحنتين استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية بمحاذاة السياج الحدودي في وادي هونين في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش الإسرائيلي في محيط المنطقة، قابله في الجانب اللبناني، دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لمراقبة الوضع.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ورشة إسرائيلية تستأنف أعمال الحفر بمحاذاة السياج الحدودي بوادي هونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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