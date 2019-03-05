بومبيو أمل في معاودة الحوار مع كوريا الشمالية

أعرب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو،عن "أمله" في معاودة الحوار مع كوريا الشمالية "في الأسابيع المقبلة" بعد فشل قمة هانوي، مقرا في الوقت نفسه بعدم الحصول على "أي التزام" من بيونغ يانغ.

وذكر بومبيو خلال زيارة إلى ولاية أيوا ان "بالرغم من العمل الهائل الذي قامت به فرق وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ عملت مع الكوريين الشماليين لمحاولة صياغة ما يمكن اعتباره اتفاقا فعليا كبيرا، لم نتوصل إلى تحقيق ذلك" خلال القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في نهاية شباط في هانوي.