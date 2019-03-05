قاسمي: تم اعتبار دبلوماسيين هولنديين في طهران غير مرغوب بهما

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن "الدبلوماسيين في السفارة الهولندية بطهران وفي إطار الرد بالمثل تم اعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما وطلب منهما مغادرة الأراضي الإيرانية في 3 و4 آذار الحالي".

وأوضح أنه "في أعقاب الاتهامات الواهية للحكومة الهولندية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين وطردهما من هذا البلد، تم بحث قضية الرد بالمثل من قبل الجهات المعنية، وبعد دراسة القضية بشكل شامل من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي تقرر في النهاية طرد دبلوماسيين هولنديين من طهران".

ولفت قاسمي إلى أن حكومة بلاده تتوقع من المسؤوليين الهولنديين "أن لا يتم التعاطي مع رغبات المعارضين ومن يريد أن يمس العلاقات بين البلدين".

واعتبرأن "إيران لا تريد تأزيم علاقاتها مع الدول الأوروبية إلا أنها سترد على أي خطوة ضد مصالحها الوطنية بالمثل في الزمن والمكان المناسبين مع الأخذ بنظر الاعتبار المصالح العليا للبلاد".

وكانت السلطات الهولندية قد قررت استدعاء سفيرها في طهران للتشاور عقب طرد الحكومة الإيرانية لاثنين من موظفي سفارتها.