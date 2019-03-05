رايتس ووتش: نقل عناصر داعش من سوريا الى العراق يثير مخاوف تعرضهم للتعذيب

اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، أن "نقل عناصر تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق يثير مخاوف من تعرضهم للتعذيب خلال محاكمتهم هناك".

وأشارت المنظمة في تقرير لها الى أنه "خلال الأسبوع الماضي، نقلت "قوات سوريا الديمقراطية"، ما لا يقل عن 280 عنصرا في "داعش" إلى العراق بعد اعتقالهم في سوريا، رغم أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين عراقيون، وبينهم ما لا يقل عن 13 فرنسيا"، متسائلة عن "مكان حبسهم في العراق".

وأشارت المنظمة الى أنه في الـ25 من شباط الماضي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن "النظام القضائي العراقي سيحاكم بموجب القانون 13 فرنسيا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش".

وأوضحت أنه "رغم تأكيد صالح على أن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإنّ سجل المحاكمات السابقة لعناصر "داعش" في العراق يبين أن حقوقهم قد تنتهك، بما أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز".