قائد القوات الجوية الهندية: تم استخدام طائرة "ميغ 21" السوفييتية ضد باكستان

أكد قائد القوات الجوية الهندية المارشال بيرندر سينغ دهانوا أن "الهند استخدمت مقاتلة من طراز "ميغ - 21" التي صممها السوفييت ضد الطائرات الحربية الباكستانية لأن النسخة المستخدمة تم تحديثها مؤخرا وهي "مؤهلة".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح أن "طراز ميغ - 21 بيسون، عبارة عن طائرة قادرة، وقد تم تطويرها ولديها رادار أفضل، وصواريخ جو جو ونظام أسلحة أفضل. نحن نقاتل بجميع الطائرات الموجودة في حوزتنا".

وقام هذا النوع من الطائرات الحربية بأولى طلعاته قبل أكثر من خمسة عقود، ولعبت هذه المقاتلة السوفيتية أدوارا في الصراعات المسلحة منذ أزمة الصواريخ الكوبية، ودخلت في آخر تجربة قتالية حين اعترض سلاح الجو الهندي طائرات حربية باكستانية استهدفت مواقع في القسم الهندي من كشمير.