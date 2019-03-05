وزير الداخلية التركي: تحييد 3 آلاف عنصر من العمال الكردستاني في عامين

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "قوات الأمن التركية تمكنت من تدمير 3 آلاف و99 مخبأ وملجأ لحزب "العمال الكردستاني" في عامين"، مشيرا إلى "استسلام أكثر من 800 عنصر من الحزب في فترة العامين"، موضحا بأن "350 منهم سلموا أنفسهم، عن طريق الإقناع".

وخلال ملتقى مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدنية في إسطنبول، لفت إلى "استخدام طائرات مسيرة في رصد عناصر التنظيم"، مشيراً إلى أن "أجهزة الشرطة والدرك على تواصل مع أسر أكثر من 1000 عنصر من حزب "العمال الكردستاني"، لدعوتهم إلى تسليم أنفسهم إلى العدالة".

وكشف عن أن أعداد الذين سلموا أنفسهم نتيجة جهود الإقناع، ضعفي عدد الذاهبين للانضمام إلى صفوف المنظمة، مستنتجا بأن "هذا مؤشر على أن المنظمة الإرهابية في طور التفكك".