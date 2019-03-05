حكومة ماليزيا دانت قرار واشنطن دمج قنصليتها مع سفارتها بالقدس

دانت الحكومة الماليزية بشدة قرار الولايات المتحدة الأميركية دمج قنصليتها العامة مع سفارتها الجديدة في القدس. ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن الحكومة تأكيدها رفضها الشديد لقرار الدمج، معتبرة القرار الأميركي أحدث الخطوات المؤسفة التي تتخذها تجاه فلسطين وشعبها.

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