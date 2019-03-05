رئيس وزراء الصين:اقتصاد بلادنا سيواجه مخاطر وتحديات أكثر خطورة في عام

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، ان اقتصاد بلاده سيواجه مخاطر وتحديات أكثر خطورة في عام 2019، لذا يتعين على الجميع أن يكونوا مستعدين لـ" معركة صعبة".

ولفت لي كه تشيانغ في حديث أمام البرلمان إلى ان " التحاليل الكاملة للوضع داخل الصين وخارجها تظهر أننا سنواجه ظروفاً أكثر صعوبة وتعقيدا في تنفيذ الأهداف الإنمائية، فضلاً عن عدد كبير من المخاطر والتحديات".وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين تماما لمواجهة قاسية".

وشدد رئيس الوزراء الصيني على أنه لاينبغي التقليل من الصعوبات التي ستواجه اقتصاد البلاد، مؤكد في الوقت نفسه، أن الاقتصاد الصيني مستقر وسيبقى كذلك لفترة طويلة.