رئيس هيئة الأركان الأميركي يناقش مع نظيره الروسي الأوضاع في سوريا

أعلن البنتاغون في بيان، أن "رئيس هيئة الأركان الأميركي جوزيف دانفورد ناقش مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، الأوضاع في سوريا"، موضحا أن "أنهما ناقشا إجراءات التحالف والعسكريين الروس، والجهود المبذولة من الجانبان لمنع نشوب الصراعات أثناء العمليات في سوريا، كما تبادلا وجهات النظر حول حالة العلاقات العسكرية الأمريكية الروسية والوضع الحالي في مجال الأمن الدولي في أوروبا".

وأضاف البيان: "ناقش القائدان أيضاً رفع درجة التنسيق بين العسكريين الروس والأمريكيين خلال عمليات القوات المسلحة الأميركية والروسية من أجل الاستقرار الاستراتيجي"، موضحا أنهما شددا على "أهمية الحفاظ على الحوار المنتظم من أجل تجنب أيّ خطأ في الحسابات، لأن ذلك يعزز الشفافية في مناطق النزاع، حيث تعمل القوات المسلحة لكلا البلدين على مقربة".