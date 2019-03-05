نتانياهو أطلق الحملة الانتخابية لحزب الليكود

اطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء امس، الحملة الانتخابية لحزب الليكود الذي يتزعمه، مهاجما بشدة خصمه الرئيسي الوسطي بيني غانتز لكن بدون أن يتطرق إلى تهم الفساد التي يواجهها.
وبعد حوالى 13 عاما في السلطة، يسعى نتانياهو (69 عاما) لولاية خامسة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 9 نيسان المقبل.
ويتقدم تحالف وسطي يقوده رئيس الأركان السابق بيني غانتز على حزب نتانياهو في استطلاعات الرأي.
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