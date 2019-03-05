سانا: الجيش السوري يدمر أوكارا وعتادا لجبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دمرت بضربات صاروخية مكثفة أوكارا وعتادا لمسلحي "جبهة النصرة" في أطراف بلدة التح و خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

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