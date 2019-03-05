خريطة مناطق تجمعات مياه الأمطار في محاور الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ظهرت كثافات مرورية متوسطة في عدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة نتيجة سقوط الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة رئيس شركة مياه الشرب أو الصرف الصحي بالدفع بسيارات شفط المياه بمختلف المحاور والميادين الرئيسية في المحافظة؛ لشفط المياه بأماكن تجمعات مياه الأمطار.

وتسببت تجمعات المياه في حالة من الزحام المروري في الأماكن التالية: محور فيصل - مطالع ومنازل كوبري الجيزة المعدني - نفق الهرم - شارع السودان.

كما ظهرت تجمعات للمياه أسفل دائري المريوطية ودائري المنيب الامر نفسه بمطالع ومنازل الدائري بمنطقتي المعتمدية وأرض اللواء.

بدوره، وجه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بانتشار الخدمات المرورية بمختلف المحاور، والعمل على سحب الكثافات بأماكن تجمعات مياه الأمطار.

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