البورصة تصعد مع بدابة تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14818 نقطة. وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%. وارتفع أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.03%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.3% إلى مستوى 14815 نقطة، بنهاية تعاملات أمس.

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