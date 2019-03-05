أمطار وبرق ورعد.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيئ، اليوم الثلاثاء، سواحل الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورعد وبرق ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة الملاحة أو المرور.

وأعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي والجهات المعنية لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكمات محدودة للمياه بشوارع الإسكندرية، خاصة المناطق الشعبية التي تعانى من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بنحو 95 سيارة "النافوري" وبدالات وفرق طوارئ بجميع أنحاء المحافظة، بدءا من مساء أمس، لشفط المياه بأماكن تجمع مياه الأمطار.

وأهابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضي عند وجود أي تراكمات المياه.

ومن جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية حتى الآن.

يذكر أن موجة الطقس السيئ تأتي قبل 4 أيام من بدء "نوة الحسوم" والتي من المقرر أن تستمر 7 أيام ويصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار.