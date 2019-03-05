أستراليا تطلق تحذيرا من الحصبة لركاب طائرة عائدة من بالي

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

زوار بالي ومرتادو دار أوبرا سيدني من بين المئات الذين يتعين عليهم مراقبة ظهور بوادر أعراض الحصبة عليهم ، بعدما أًصيبت شابة ورضيعها بالمرض.

وذكرت وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن الحالتين الجديدتين ترفعان حصيلة الأشخاص المصابين بالمرض المعدي للغاية في الولاية منذ أعياد الميلاد إلى 19 حالة.

وفي إحدى الحالتين، أصيبت امرأة في العشرين من العمر بطفح الحصبة بعد وصولها إلى سيدني قادمة من جزيرة بالي الإندونيسية على متن الرحلة "كيو إف 44" التابعة لشركة طيران "كانتاس" الأسترالية في 21 فبراير الماضي.

وينصح مسؤولو الصحة هؤلاء الذين كانوا على متن تلك الرحلة في صالة السفر الدولية بسيدني وزوار دار الأوبرا في وقت لاحق من هذا اليوم بمراقبة علامات الإصابة بالحصبة وأعراضها حتى 16 مارس.

كما أصيب رضيع بسيدني –وهو أصغر من أن يتمكن من تلقي لقاح الحصبة الروتيني- بالمرض بعد ووصوله إلى الوطن قادما من الفلبين.

وكان مركز تسوق ماكواري (26 فبراير والثاني من مارس) ومركز "ماي هيلث ماكواري" (الأول والثاني من مارس) ومستشفى "نورثرن بيتشز هوسبيتال" (الثالث من مارس) من بين الأماكن التي تردد عليها الرضيع خلال فترة العدوى.

ويجب على هؤلاء الذين كانوا متواجدين في نفس الأماكن في نفس التوقيتات مراقبة الأعراض حتى 21 مارس.

وتشمل أعراض الحصبة: الحمى والتهاب العينين وسعال يعقبه طفح أحمر في الرأس والرقبة ثم ينتشر في بقية الجسم.

يشار إلى أن أستراليا حاليا عرضة للغاية للحصبة الوافدة جراء تفشي المرض في جنوب شرق آسيا.