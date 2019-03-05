تقرير: حماس تطالب بـ20 مليون دولار لإعادة الهدوء إلى محيط قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن حركة حماس تشترط عودة الهدوء مع إسرائيل بتسلمها 20 مليون دولار لصرف رواتب موظفيها.

ونقلت الهيئة عن مصدر من الحركة أن "إسرائيل انتهكت التهدئة، ولم توافق على تبني المرحلة الثانية منها، والتي تنص على تحقيق الهدوء عند السياج الأمني لمدة نصف عام، وتوسيع منطقة صيد الأسماك إلى مسافة عشرين ميلا".

وأضاف المصدر أن الحركة "غير مقيدة حاليا بالتهدئة، لذا عادت إلى مسرح البالونات المفخخة".

ومن المقرر أن يصل إلى القطاع اليوم وفد أمني مصري في إطار المساعي لضبط الهدوء.

وقصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة خلال الأيام الماضية وسط تصاعد جديد للتوترات.