عاجل / حالة استنفار قصوى في المطارات العسكرية التركية ...الاسباب

قالت مصادر عسكرية تركية لوكالة الاناضول ان المطارات العسكرية التركية وضعت منذ قليل في حالة استنفار قصوى بسبب قصف قوات الاسد نقاط مراقبة تركية في ادلب

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