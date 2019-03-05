محلل لبناني .. زيارة المالكي الى تركيا تهدف لتبييض وجه اردوغان

قال المحلل السياسي اللبناني نضال سعيد السبع ان الاصرار السعودي الاماراتي على تجهيز مقر البرلمان العربي في دمشق وعقد الدورة القادمة في سوريا سوف يضع قطر امام خيارين اما الذهاب الى دمشق و المشاركة مع بقية العرب او المقاطعة و عزل نفسها اكثر .

من حهة اخرى اعتر السبع في حديثه لاخر خبر اونلاين ان الاستفزازات التركية بحق السعودية و مصر و الامارات و التهديدات باجتياح شرق الفرات و تهريب الاسلحة التركية الى ليبيا لم تمنع المالكي من زيارة تركيا و التنسيق مع مولود اوغلو مؤكدا ان الهدف من هذه الزيارات تبيض وجه اردوغان " القبيح" و اعطائه المجال للمتاجرة بالقضية الفلسطينية