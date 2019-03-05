إطلاق سراح رئيس شركة نيسان المقال بكفالة مليار ين

قضت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح كارلوس غصن رئيس شركة نيسان المقال، والذي يواجه منذ أشهر اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن محامي كارلوس غصن قوله: "إن محكمة في طوكيو أمرت بالإفراج عنه بكفالة
جدير بالذكر أن غصن محتجز في مركز احتجاز بطوكيو منذ أكثر من 3 أشهر، فيما عين هيروناكا رئيسا
وغصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر نوفمبر الماضي في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018، كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.
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