الصين تقلص معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني لتصل لـ177 مليار دولار

قررت الصين تقليص معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني إلى 5ر7% في العام الجاري، مقارنة بالمعدل المسجل العام الماضي بنسبة 1ر8%.
وذكر مشروع تقرير ميزانية الدولة المعروض على الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني -التي افتتحت أعمالها اليوم الثلاثاء - أن ميزانية الدفاع الوطني للعام الجاري ستصل إلى
وأضاف المشروع أن هذا هو العام الرابع على التوالي الذي يتراجع فيه معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني إلى رقم واحد منذ عام 2016، بعد زيادة معدل النمو إلى رقم
وكان تشانغ يه سوي المتحدث باسم الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني وصف نمو ميزانية الدفاع بأنه معقول ومناسب، مؤكدا أن النمو يهدف إلى "سد طلب البلاد لحماية الأمن الوطني والإصلاح العسكري ذي الخصائص الصينية".
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