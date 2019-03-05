مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية بكشمير

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الثلاثاء، بمقتل مسلحين إثنين جراء اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الأمن في مدينة "بولواما" بولاية "جامو وكشمير.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الاشتباكات بين الجانبين مازالت مستمرة، مشيرة إلى أنها بدأت عندما وردت للشرطة معلومات تفيد بوجود مسلحين مختبئين في أحد
وأضافت القناة الهندية أنه تم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بلدة "ترال".
كان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من
يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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