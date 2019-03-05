خط جوي جديد بين شينجيانج الصينية والنمسا

أعلنت شركة جنوب الصين للخطوط الجوية تشغيل خط جوي جديد من مدينة قوانغتشو جنوبي الصين إلى مدينة فيينا بالنمسا عبر مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وذلك اعتبارا من 18 يونيو القادم.

وأشارت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن هذا الخط الجوي غربي الصين، وذلك اعتبارا من 18 يونيو القادم.وأشارت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن هذا الخط الجويهو الأول المباشر الذي يربط بين أورومتشى ومدينة أوروبية، حيث سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا عبر طائرة من طراز (بوينج 787)، حيث ستنطلق الرحلة من قوانغتشو ثم تتوقف في أورومتشي لمدة 90 دقيقة قبل استكمال رحلتها إلى فيينا.

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