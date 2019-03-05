حدث في مثل هذا اليوم March 5, 2019

أحداث سياسية وعامة 1840 - أحمد باي بن مصطفى يؤسس مدرسة باردو الحربية كأول مدرسة عصرية في تونس لتخريج الضباط والفنيين لجيشه النظامي. 1912 - الطائرات الحربية الإيطالية تقصف الجيش العثماني المتواجد في شمال أفريقيا، وهو أول استعمال للطائرات الحربية في التاريخ. 1953 - الإذاعة السوفيتية تعلن عن وفاة الزعيم جوزيف ستالين. 1958 - الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق وذلك بعد اتحاد مصر وسوريا. 2001 - أكثر من 35 حاجًا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج. مواليد 1133 - الملك هنري الثاني، ملك إنجلترا. 1693 - يوهان ياكوب فتستاين، ثيولوجي سويسري. 1696 - جامباتيستا تييبولو، رسام إيطالي. 1890 - بشارة واكيم، ممثل مصري. 1903 - زكي رستم، ممثل مصري. 1908 - ريكس هاريسون، ممثل إنجليزي. 1918 - جيمس توبن، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1981. 1924 - سامية جمال، راقصة شرقية وممثلة مصرية. وفيات بيير لابلاس، عالم رياضيات فرنسي. ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي. 1953 - جوزيف ستالين، رئيس الاتحاد السوفيتي وأحد أعلام الشيوعية ومن أهم أقطاب الحرب العالمية الثانية. 1966 - آنا أخماتوفا، شاعرة روسية. 1977 - محمد جمال الهاشمي، عالم مسلم وكاتب وشاعر عراقي. 1994 - عبد الله السلال، رئيس الجمهورية العربية اليمنية. 2011 - ألبيرتو غرانادو، دكتور وكاتب أرجنتيني / كوبي. 2013 - هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا وقائد الثورة البوليفارية الاشتراكية. 2016 -راي توملينسون، مبرمج أمريكي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني.

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