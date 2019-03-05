كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى بانفجار سيارة محملة بمواد كيماوية فى بابل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر أمني عراقي، أمس الإثنين، أن 15 شخصا أصيبوا فى انفجار سيارة محملة بالمواد الكيماوية شمالى مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة "الإخبارية العراقية" الفضائية ، أن سيارة محملة بالمواد الكيماوية انفجرت على الطريق السريع قرب إحدى المطاعم فى ناحية النيل، وأدى الإنفجار الى إصابة واختناق أكثر من 15 مدنيا.

وأضاف أن سيارة (مقطورة) محملة بالمواد الكيماوية إنفجرت احداها ، مشيرا الى إصابة سائق سيارة إسعاف أيضا فى الحادث.