كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: صفقة الدبابات الروسية تم تأجيلها وليس إلغاؤها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس هيئة التسليح والتجهيز بالجيش الكويتى اللواء ركن أنور المزيدى إن صفقة الدبابات الروسية إلى الكويت تم تأجيلها وليس إلغاؤها.

وأضاف المزيدى - فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى الحفل الذى أقامته السفارة الروسية بمناسبة عيد الجيش الروسى – أن هناك تعاونا بين الجيشين الكويتى والروسى فى العديد من المجالات، منها التسليح، موضحا أن اختيار الأسلحة والمنظومات يتم من خلال القيادة السياسية والعسكرية، بعد إجراء الاختبارات والتجارب على هذه الأسلحة، ومن ثم توقيع الاتفاقيات.

وأكد حرص الكويت على تنويع مصادر استيراد الأسلحة من العديد من الدول، لافتا إلى أنه يتم استيراد الأسلحة من دول عدة، مثل روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا والصين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الكويتية – الروسية، وصف هيئة التسليح والتجهيز بالجيش الكويتى، العلاقات بين البلدين بـ"المميزة والتاريخية"، مشيرا إلى أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى الكويت، ستساهم فى تعزيز العلاقات.