كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب عن الإعلام الأمريكي: منه ما لا يمكن الاعتراف به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإعلام في بلاده قد تغير إلى الأبد.

وأوضح ترامب أن منظمات الأخبار التي ظهرت للعلن على أنها مؤسسات كبيرة انقرضت اليوم.

وبيّن ترامب أن من بقي من المؤسسات الإعلامية تدهور مستواه ووصل إلى حد لا يمكن الاعتراف به، ومنهم من اشتراه جيف بيزوس "الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة أمازون، ومالك صحيفة واشنطن بوست الأميركية"، كي يمارس الضغط غير المعلن من أجل تشكيل أحزاب لم يوضح ترمب قصده منها.

جاء كلام ترامب عبر تغريدة نشرها في حسابة على تويتر قال فيها: "لقد تغير الإعلام الأمريكي إلى الأبد. منظمات الأخبار التي بدت كأنها مؤسسات كبيرة انقرضت الآن. أما تلك التي بقيت فقد تدهورت إلى حد لا يمكن الاعتراف بها، مثل نيويوركر - أو تم شراؤها من قبل جيف بيزوس لممارسة الضغط غير المعلن من أجل .........".