كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تهدد بنشر صواريخ قادرة على ضرب القارة الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، خلال تصريحات في مركز ستيمسون في واشنطن العاصمة، أن روسيا قد تضطر لنشر صواريخ قادرة على ضرب القارة الأوروبية بأكملها إذا نشرت الولايات المتحدة مثل هذه الأسلحة في المنطقة.

وقال "أنطونوف" يوم أمس الاثنين: "نشعر بقلق بالغ، لأنه بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية يمكن نشر صواريخ على أراضي حلفاء أوروبيين. سوف نضطر إلى نشر صواريخنا، وهنا سترى أن كامل أراضي الدول الأوروبية سيتم تغطيتها".

وأضاف السفير الروسي، أن الولايات المتحدة وروسيا مقدر لهما أن تتعاونا في مكافحة الإرهاب.

وتابع "أنطونوف": "في مناسبات عديدة حاولنا إقناع زملائنا الأمريكيين بالتعاون معًا. أنا متأكد من أننا محكومون بالتعاون في هذا المجال".