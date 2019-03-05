كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تقبض على 6 بعد هجوم بسكين في كلية لانكشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة لانكشاير، في بيان، إن ستة أشخاص أُعتقلوا، بعد أن دخلت عصابة كلية في بلدة ليلاند في انجلترا تحمل سكاكين وهددت طلابًا.

وذكرت الشرطة، أن الهجوم الذي وقع في كلية رونشو أسفر عن إصابة صبي في السابعة عشرة من عمره بالذراع.

وجاء في البيان: "تم اعتقال شخص سادس في أعقاب حادثة اضطرابات قريبة من كلية في ليلاند".

ووفقًا للشرطة، وقع الحادث، أمس الاثنين، فى حوالى الساعة الرابعة مساء. (الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش) عندما جاءت مجموعة من الرجال الذين يحملون سكاكين لمواجهة مجموعة منافسة فيما يتعلق بالقتال المحدد مسبقا.

وقال جاري كرو، كبير مفتشي شرطة ساوث ريببل، في البيان: "نحن نعرف أن هذا الاضطراب مرتبط بمسألة شخصية بين عضوين من كل مجموعة. لا يوجد ما يشير إلى وجود أي معارك أخرى مخطط لها".