كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تلغي مزايا تجارية للهند وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب إلى الكونجرس، أن واشنطن ستنهي وضع الهند المعفاة من الرسوم الجمركية بعد أن فشلت في توفير إمكانية وصول الولايات المتحدة إلى أسواقها.

وقال "ترامب"، يوم الاثنين: "أقدم إنذارًا بنيتي إنهاء تسمية الهند كدولة نامية مستفيدة في إطار برنامج نظام الأفضليات المعمم".

وأضاف: "إنني أتخذ هذه الخطوة لأنني، بعد المشاركة المكثفة بين الولايات المتحدة وحكومة الهند، قررت أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر الوصول المنصف والمعقول إلى أسواق الهند".

وكان قد قال "ترامب"، في خطاب منفصل إلى الكونجرس، إن إدارة ترامب أنهت أيضًا وضع تركيا المعفى من الرسوم الجمركية، بناءً على مستوى التنمية الاقتصادية المتزايد لديها.

يسمح نظام الأفضليات المعمم لمنتجات محددة من 120 دولة وإقليمًا ناميًا بالدخول إلى الولايات المتحدة المعفاة من الرسوم الجمركية.