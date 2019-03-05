سخنين: المصادقة على ميزانية البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق المجلس البلدي في مدينة سخنين مساء أمس، الإثنين، على الميزانية العامة للبلدية للعام 2019 وقدرها 204 ملايين شيكل. وعقدت الجلسة في أجواء إيجابية، وناقش أعضاء البلدية بنود الميزانية المختلفة.

وفي نهاية الجلسة، أقر أعضاء البلدية الميزانية بالإجماع مع تحفظ عدد من الأعضاء على بعض البنود.

وشكر رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، أعضاء المجلس البلدي على الثقة والمهنية، وأعرب عن أمله في "مواصلة النجاح والعمل المشترك من أجل خدمة أهلنا في سخنين".

وقال عضو بلدية سخنين عن التجمع الوطني الديمقراطي، منيب طربيه، لـ"عرب 48" إنه "صادقنا على ميزانية بلدية سخنين للعام 2019 بالإجماع ما عدا الوظائف التي نحن في غنى عنها".

وأكد أن "مصلحة سخنين تعنينا جميعا وهي بوصلتنا، لذا وبحمد الله قمنا بالمصادقة على الميزانية لما فيه مصلحة للبلد. أبدينا العديد من التحفظات مثلا على تقليص ميزانية التربية والتعليم بشكل غير مهني، وإضافة وظائف نحن في غنى عنها وغير ضرورية ومن الممكن أن تدار البلدية بدونها".

وختم طربيه بالقول: "نعد أهالي سخنين كما عودناهم أننا ما دام الأمر يصب في مصلحة البلد فنحن نؤيد وندعم، أما غير ذلك فسنعارض ونلاحق كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالمصلحة العامة، لأن سخنين فوق الجميع".