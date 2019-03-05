حملة دولية لصياغة معاهدة لإنهاء العنف ضد المرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، حملة دولية بهدف صياغة معاهدة دولية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

بادر إلى الحملة ناشطون من 128 دولة يعملون في قضايا حقوق المرأة، وتقودها منظمة "إفيري وومان تريتي" غير الربحية، ومقرها في سياتل.

وتهدف الحملة إلى أن تعتمد منظمة الصحة العالمية هذه المعاهدة، وذلك في سبيل جعل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يصادقون عليها.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر آفة عالمية تضر بنحو 35% من الإناث في جميع أنحاء العالم.

وقالت المؤسسة المشاركة للمنظمة، ليزا شانون، لـ"أسوشيتد برس"، في مقابلة، قبل إطلاق الحملة، صباح اليوم، إن "العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا على وجه الأرض".

ووصفت هذه الظاهرة "بالوباء العالمي"، مضيفة "لا يمكننا أن نحرز أي تقدم دون التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات."