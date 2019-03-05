اعتقال 10 فلسطينيين ومصادرة عشرات آلاف الشواقل بحجة تمويل العمليات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، خلالها تم اعتقال 10 فلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة وسائل قتالية، كما تم مصادرة مبالغ مالية وأسلحة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن جنوده وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلوا خلال الفجر 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاحي كارلو من الخليل وبني نعيم ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة لتمويل العمليات المسلحة.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة المحامي الأسير طارق البرغوت وشقيقه خلال اقتحام منازل بمدينة رام الله، وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

وكانت قوة عسكرية اعتقلت البرغوت قبل أيام عقب اقتحام منزله وصادرت مركبته، وجرى اعتقاله برفقة عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فتى وشابين، وسلمت فتيين بلاغين لمراجعة مخابراتها، وأفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد أسعد الصيفي، وعدي مصطفى أبو نصار، من مخيم الدهيشة، والفتى رائد حسن موسى من بلدة الخضر، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي بلدة تقوع سلمت قوات الاحتلال محمد جمعة الشاعر، وأحمد محمود أبو مفرح، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون ".

بينما في نابلس وسلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابا وصادرت مبالغ مالية خلال مداهمات في بلدة اسكاكا شمال سلفيت، واعتقلت الشاب زهير العينابوسي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما داهمت منزل عائلة الأسير المحرر حذيفة شولي، في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وصادرت مبلغ 3787 شيكلا و335 دينارا. واقتحمت منزل عائلة الشهيد سامي زيدان في بلدة تل غرب نابلس، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

وشمال الضفة الغربية، داهمت عشرات الآليات العسكرية مخيم جنين، واقتحمت منزل زكريا الزبيدي الذي اعتقل الأسبوع الماضي وفتشوه وكسروا محتوياته، وكذلك فتشوا منزل المواطن أسعد استيتي، كما اعتقل جنود الاحتلال الشابين خليل حويل وعرسان قريني في مخيم جنين وفتشوا منزليهما.