انت الان تتابع تفاصيل خبر الإفتاء الروسية: نسبة المسلمين في البلاد ستبلغ 30% في 2034 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 09:46 صباحاً - قال رئيس مجلس المفتين في روسيا، راوي عين الدين، إن نسبة المسلمين في البلاد ستنمو بحلول عام 2034 لتصل إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية 7%.

وصرح رئيس مجلس المفتين بتقديره هذا في حديثه يوم الاثنين خلال مؤتمر في مجلس الدوما، مشيراً إلى رأي "المختصين الذين لا يشك في كفاءتهم"، وحسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه.

وقال عين الدين: "نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية".

ودعا المفتي إلى توفير "حزمة ضمان اجتماعي "لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية".

وتحدث المفتي عن "حواجز مصطنعة في روسيا (لإعاقة) انتشار الإسلام، وينبغي القضاء عليها".

وأشار إلى أنه خلال صلاة عيد الأضحى العام الماضي حضر أكثر من 320 ألف مسلم إلى مساجد موسكو فقط لأداء الصلوات.

وقال إن عدد الذين يؤدون الصلوات في المناسبات الإسلامية قد ازداد مقارنة بالسنوات السابقة.. وهذا مؤشر على تزايد أعداد المسلمين في البلاد، بحسب عين الدين، موضحاً أن "هناك حاجة لعشرات من المساجد الجديدة في المدن الروسية الكبيرة".

في مقابلة في العام الماضي، قال عين الدين لوكالة "الأناضول" إن المجتمع المسلم في روسيا كان 25 مليون نسمة وهو مستمر في النمو القوي.

وأضاف أن سبب الزيادة يرجع في الأساس إلى عاملين وهما: ارتفاع معدل المواليد بين الأسر المسلمة وثانياً كثرة المهاجرين من آسيا الوسطى.

ويعيش معظم المسلمين في البلاد في موسكو ومناطق حضرية كبرى أخرى مثل سانت بطرسبرغ وايكاترينبرج، وفقاً لعين الدين.