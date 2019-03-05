انت الان تتابع تفاصيل خبر ظريف يهدد بانسحاب إيران من الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 09:46 صباحاً - هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع الغرب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، قال فيها إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أكد مراراً التزام طهران تعهداتها المتعلقة بأنشطتها النووية بموجب الاتفاق.

وقال: "رغم الأكاذيب اللامتناهية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشركائهما ضد إيران، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى، وفاء إيران بتعهداتها والتزامها اتفاقاً نقضته أمريكا"، متابعاً: "مع ذلك، فإن صبرنا بدأ ينفد".

كلام ظريف سبقه كلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الذي أكد خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، أن إيران تواصل التزام تعهداتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وكانت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، توصلت في منتصف عام 2015، إلى اتفاقية لتسوية ملف طهران النووي والعقوبات المفروضة عليها، أُقرت في إطارها خطة عمل شاملة مشتركة، بدأ تطبيقها في 6 يناير 2016.

والعام الماضي، أعلن ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق، ثم أعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، تشمل الشركات والأفراد الذين يتعاملون معها من مختلف دول العالم.