انت الان تتابع تفاصيل خبر تعهدات بوتفليقة للجزائريين.. إرادة في التغيير أم مناورة انتخابية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 09:46 صباحاً - بعد يوم عاصف احترقت فيه أعصاب الجزائريين، وهم يعدون الساعات والدقائق أملاً في أن يجد ندائهم الذي رفعوه في مسيرات حاشدة للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، بعدم الترشح لولاية رئاسية خامسة آذاناً صاغية، بيد أن الذي حدث شكل صدمة لهم.

فآمال المطالبين بالتغيير ضاعت وتلاشت مع وصول أولى الشاحنات الثمانية، وهي تقل أكثر من خمسة ملايين توقيع أمام باب المجلس الدستوري، مرفقة بوفد عن حملة الرئيس بقيادة مديرها عبد الغاني زعلان الذي تلا للجزائريين رسالة حملت وعوداً بإصلاحات عميقة مقابل منح الرئيس الذي لم يخاطب شعبه منذ سبع سنوات عاماً إضافية كرئيس لينظم انتخابات رئاسية مسبقة لن يكون طرفاً.

وتضمنت رسالة بوتفليقة العديد من التعهدات اعتبرها معارضون مجرد محاولة لربح الوقت، ومناورة من أجل إيجاد طرق ومخارج للتعاطي مع الحراك الشعبي غير المتوقع.

رسالة بوتفليقة تضمنت تعهداً بتنظيم ندوة وطنية جامعة وشاملة ومستقلة، يتم من خلالها اعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها تغير النظام بما ينسجم وتطلعات الجزائريين، مع تنظيم رئاسيات مسبقة يتم تحديد موعدها وفق مخرجات الندوة الوطنية الشاملة.

بوتفليقة تعهد أيضاً في رسالته بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري، عن طريق الاستفتاء يكرس ميلاد الجمهورية الثانية.

مع مراجعة قانون الانتخابات، وإنشاء آلية جديدة مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات، وهو المطلب الذي لطالما رفعته المعارضة في مختلف الاستحقاقات السابقة وأدارت السلطة له ظهرها.

ورغم أن أحزاب الموالاة رحبت بهذه التعهدات، إلا أنها لم تلقى قبولا لدى المعارضة ولدى النشطاء المعارضين لفكرة ترشح بوتفليقة مجدداً، واعتبروها مجرد وعود لربح الوقت، واستدلوا بوعود سابقة أطلقها بوتفليقة دون أن يفي بها، أهمها وعده بمنح المشعل للشباب في آخر خطاب له أمام الجزائريين في مايو 2012، ووعده بتعديل عميق للدستور في 2014.

تنفيس للأزمة

الناشط عبد النور بداني أكد أن الرسالة المنسوبة لبوتفليقة، في إشارة منه إلى أنه لم يحررها بوتفليقة وإنما حررها المحيطون به، والذين قال عنهم أنهم "استولوا على الرئيس وصلاحياته، ويتكلمون باسمه والتي قرأها نيابة عنه مدير حملته الانتخابية عبد الغاني زعلان "لم تأت بأمور ملموسة وحقيقية"، وأنها لا تعدوا أن "تكون مجرد حملة انتخابية مسبقة".

وشدد بداني أن "هذه الوعود ليست بالجديدة، ولكنها باتت وعوداً روتينية يتم التخلي عنها بمجرد نهاية الانتخابات".

ووصف تعهد الرئيس بتنظيم انتخابات جديدة دون الرشح لها بـ"الاستحمار"، لأن الدستور على حد تعبيره "واضح"، وهو "أنه يمنعه من الترشح لولاية رئاسية أخرى حتى ولو أراد ذلك".

كما وصف ما لجأ إليه بوتفليقة "مجرد تنفيس للأزمة الخطيرة التي تشهدها البلاد للحيلولة خوفاً من حدوث انفجار وشيك".

وكشف أن "حراك الشارع مستمر إلى غاية تحقيق مطلب الشارع، وهو عدم ترشح بوتفليقة، وتغيير النظام برمته"، وكشف أن "الجزائر على موعد مع مسيرات ضخمة الجمعة القادمة المصادفة للثامن مارس".

وخلال ندوة صحفية عقدت بمقر حزبها في العاصمة دعت رئيسة حزب "العمال لويزة" حنون إلى إعلان حالة عجز الرئيس، وخاطبت حنون الصحافيين "أود أن اتوجه للذين يتحدثون باسم رئيس الجمهورية، وقرروا تقديم ملف ترشحه، أعلنوا حالة عجز الرئيس، لا تبرمجوا للفوضى، اتركوا هذا الرجل يغادر بسلام، شفقة على هذا البلد وهذا الرجل" .

ودعت ملايين الجزائريين ضد العهدة الخامسة للاستمرار في التظاهر ضد ترشح بوتفليقة.

عجز بوتفليقة

وعقب اجتماع لقادة أحزاب المعارضة والشخصيات السياسية اليوم بمقر "جبهة العدالة والتنمية" أصدر المجتمعون بياناً حصلت "الخليج 365" على نسخة منه تضمن دعوة منهم إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وحذر المجتمعون في اللقاء وأبرزهم عبد الله جاب رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، وعبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم"، رفض العهدة الخامسة، والتحذير مما يمكن أن "تتسبب فيه من مخاطر، وتحميل سلطات البلاد أمام التاريخ".

وقال مقري في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365" عقب ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه، أمس الاثنين، إن "تعهدات بوتفليقة تفتقد للضمانات".

وفيما يشبه خطة للخروج من المأزق السياسي الحالي، وتجنيب الجزائريين سيناريوهات العنف، خاصة في ظل المخاوف المنتشرة بشأن استمرار المظاهرات ومخاطر حدوث انفلات أمني، طرح رئيس حزب "طلائع الحريات" ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس اليوم الاثنين خطة تتضمن فصلين للخروج من الأزمة.

الفصل الأول متعلق بإجراءات التهدئة والثقة، واعتبر بن فليس أن اتخاذها ضروري في الوقت العاجل، وهي تخلي بوتفليقة عن فكرة الترشح لولاية خامسة، وتحييد القوى غير الدستورية المسؤولة عن هذا الترشيح، وتأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة ستة أشهر.

مخارج للأزمة

كما طرح مجموعة من الحلول ذات طابع سياسي ومؤسساتي، أبرزها تشكيل حكومة كفاءات مستقلة توكل لها مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية وتصريف شؤون الدولة، مع تجميد مهام اللجنة المستقلة للانتخابات، وتعيين تركيبة جديدة للمجلس الدستوري، وإجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف ستة أشهر.

وكان بن فليس ضمن المعلقين الأوائل على ترشح بوتفليقة رسمياً، ووصف رسالة ترشحه في بيان له تحوز "الخليج 365" نسخة منه بـ"الخرافية" و"الاستفزاز المشين".

وفي المعسكر الآخر الداعم لبوتفليقة رحب مناصروه بما تضمنته رسالة الترشح، واعتبروها فرصة حقيقية للخروج من الأزمة.

محمد بوضياف أستاذ العلوم السياسية بجامعة المسيلة، وأحد المدافعين عن ترشح بوتفليقة واستمراره قال إن "الرئيس فتح الباب أمام الأحزاب من خلال تعهداته ليستعيدوا زمام المبادرة أمام طغيان الشارع وإغراق الجميع".

وأضاف بوضياف لـ"الخليج 365" أن "الأحزاب السياسية مدعوة لأن تستدرك بطئها وتتجاوز قصورها، وأن تتحرر من وظيفيتها، وتلعب الدور المنوط بها وتأخذ زمام المبادرة من الشارع"، وبرأيه فإن "الرئيس فتح الباب واسعاً للتفاعل مع مقترحات يراها جدية وعملية، وممكنة التحقيق في الأمد القريب"، وشدد على أن "الشرعية يمنحها الصندوق لا الشارع".