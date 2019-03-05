بومبيو يأمل في إرسال مفاوضين إلى بيونغ يانغ في الأسابيع المقبلة

اسماء السيد - واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين عن "أمله" في معاودة الحوار مع كوريا الشمالية "في الأسابيع المقبلة" بعد فشل قمة هانوي، مقرًا في الوقت نفسه بعدم الحصول على "أي التزام" من بيونغ يانغ.

قال بومبيو خلال زيارة إلى ولاية أيوا "بالرغم من العمل الهائل الذي قامت به فرق وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ عملت مع الكوريين الشماليين لمحاولة صياغة ما يمكن اعتباره اتفاقًا فعليًا كبيرًا، لم نتوصل إلى تحقيق ذلك" خلال القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في نهاية فبراير في هانوي.

تابع في تصريحات نشرتها الخارجية "آمل إذا بالرغم من أنني لم أحصل بعد على أي التزام بهذا الشأن، أن أتمكن من إرسال فريق إلى بيونغ يانغ في الأسبوعين المقبلين لمواصلة البحث عن الموضوعات التي تنطوي على مصلحة مشتركة".

وفشل ترمب وكيم في قمتهما الثانية في التوصل إلى اتفاق، ولو جزئي لإزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، واصطدمت المحادثات بصورة خاصة بمسألة العقوبات الاقتصادية التي طالب كيم برفعها، غير أن الطرفين أكدا عزمهما مواصلة الحوار ولو أنه لم يتم تحديد أي موعد جديد لذلك.

