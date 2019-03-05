شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": ننسق مع "الأعلى للإعلام" بشأن تصاريح مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، إنه تم قيد 200 إعلامى فى اللجنة رقم 33 قيد، ليصبح عدد المقيدين فى النقابة ما يقرب من 1500 عضو.

وأضاف طارق سعدة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن النقابة ستنسق مع المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بشأن تصاريح مزاولة المهنة، بحيث لا يمارس المهنة سوى الأعضاء والحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة .

كانت نقابة الاعلاميين انتهت من وضع الشروط والأوراق المطلوبة، للحصول على تصريح مزاولة المهنة، طبقا للمادة الثانية من قانون النقابة لعام 2017 التى تنص على أنه لا تجوز مزاولة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى، أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام القانون.