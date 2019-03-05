تعرف على إرشادات المرور لقائدي السيارات أثناء الأمطار لتجنب الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد



أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بمجموعة من الإرشادات المرورية أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ومن تلك الوصايا.

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

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