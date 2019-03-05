عمرو أديب عن تحليل المخدرات لسائقي القطارات: "بيتضرب في المعمل"

كتب- حسن مرسي

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقرير الأدلة الذي تلقته النيابة العامة بشأن حادث قطار محطة مصر، والذي أفاد بأن عامل المناورة أثبتت تحاليله وجود أثار إيجابية لمخدر الإستروكس.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إن الكشف الخاص بتحليل المخدرات للعمال أحيانًا لا يؤتي بثماره، موضحًا: "كشف المخدرات بيتضرب في المعامل".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى خروج قطارين عن القضبان بالإسكندرية اليوم دون وقوع إصابات، معقبًا: "هي مصر كده لما تحصل حادثة واحدة يحصل وراها حوادث كتير، المفروض القطر اللي مش...