ضبط 1026 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 47 مطلوبا بتاريخ أمس

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ضبط 1026 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2019/3/4 كما أعلنت انه تم توقيف 47 مطلوباً بتاريخ 2019/3/4 بجرائم مخدرات، سرقة، سلب واطلاق نار.

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