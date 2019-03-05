النشرة: الجيش الاسرائيلي إستأنف اعمال الحفر في الجهة المقابلة لكفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن قوات الجيش الاسرائيلي إستأنفت اعمال الحفر في الجهة المقابلة لبلدة كفركلا وفي محلة وادي هونين مقابل بلدة مركبا.

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