أشار منسق "التجمع من اجل السيادة" نوفل ضو في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "فضيحة تهريب الحديد الايراني الى لبنان عبر مرفأ طرطوس دون رسوم جمركية وضرائب، وبيعه في لبنان بسعر يقل 25% عن سعر الحديد المستورد شرعا، أليس فسادا يستدعي ملاحقة القائمين به؟ ومن هي الجهة في لبنان التي تهرب الحديد لتمويل خزينتها وخزينة ايران على حساب خزينة لبنان ومصالح شعبه؟".

كانت هذه تفاصيل خبر ضو: أليست فضيحة تهريب الحديد الايراني الى لبنان فسادا يستدعي ملاحقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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