علامة: موفد الرئيس الفرنسي لم يكن راضياً حتى الآن على الوضع المالي

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة أن "مكافحة الفساد تبدأ باقرار موازنة جديدة تتضمن الاصلاحات المطلوبة من لبنان في مؤتمر سيدر، وتعكس بالتالي جدية من قبل الطبقة السياسية في هذا الملف"، لافتا الى أن "المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات "مؤتمر سيدر" بيار دوكان لم يكن راضيا على الاداء في موضوع الاصلاحات ووقف الهدر وتقليص الانفاق التي وعد لبنان الدول المانحة العمل على تطبيقها".

واشار علامة في حديث اذاعي الى "أننا ننتظر تقرير وزير المال حول عملية قطع الحساب ليصار الى رفعه الى ديوان المحاسبة وبعده الى مجلس النواب والحكومة"، مستبعدا "وجود ضغط دولي يدفع بالمسؤولين للعمل، ولكننا وصلنا الى حائط مسدود وأصبحت خياراتنا محدودة في ظل أزمة علينا حلها للتأسيس لمستقبل أفضل للشعب اللبناني".